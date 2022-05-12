Жители села в трех километрах от Уфы показали черную жижу, текущую из кранов годами

Местные жители у помощи главы Башкирии и сетует, что местному ЖЭУ до ситуации нет никакого дела, о чем пишет в соцсетях у главы 11 мая.

Фото и видео на котором из крана в ванной льется некая темно-коричневая субстанция было опубликовано в социальных сетях. В подписи под нему к главе Башкирии обращается жительница села Дмитриевка в Уфимском районе и просит «ради Бога» помочь жителям, которые мучаются с водой уже первый год. Уточняет автор обращения и тот факт, что уже писала обращение и даже получила ответ, что идет ремонт. Однако по словам автора было дело «пару лет назад». В попытках найти оригинал обращения не в сообществе в социальной сети, а в оригинале корреспондент отправился на страницу в соцсети Радия Хабирова, именно там граждане предпочитают оставлять сообщения о своих чаяниях. Но вместо искомого комментария корреспондент обнаружил скриншот той самой записи в соцсетях и снова крик о помощи. За что мы платим, за грязную воду?! Напора никакого, вода вообще отсутствует. Никак посуду не вымыть, не постирать, ни ребенка искупать! А сегодня черная вода пошла! Сколько лет живем в Дмитриевке столько и проблем с водой!Даша Листкова Также удалось обнаружить и обращение в общественной электронной приемной властей Башкирии, которому скоро исполнится год. Уважаемый Радий Фаритович, прошу Вас как многодетная мать приехать в с. Дмитриевка и решить уже наболевший вопрос с водой! Каждый год с момента нашего проживания в 3 километрах от города Уфы, мы мучаемся с отсутствием воды в нашем доме и в с. Дмитриевка в целом.Обращение Хамитовой Р. от 24 мая 2021 года По словам автора они еще тогда неоднократно они обращались в администрацию Уфимского района, а к ним домой приезжала целая делегация, но «толку не было». – Помогите нам жить как людям, почему мы должны мучиться и набирать воду в ночное время, хоть как-то чтобы можно было умыться и помыть посуду. Ужасные условия, местная ресурсоснабжающая организация на наши требования предлагает сделать нам скважину и пользоваться своей водой, но они не учитывают экономический кризис отдельно взятой семьи!, – еще год назад писала женщина в электронной приемной властей. Тогда же гражданка Хамитова попросила Радия Хабирова дать указание выделить денежные средства компании, которая по договору пробурит скважину, раз уж не получается подвести центральное водоснабжение. Но это год назад, на «свежее» же обращение ЦУР Башкирии попросил у автора жалобы уточнить адрес дома.

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