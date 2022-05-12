Жители Башкирии в 2 раза чаще начали использовать SberPay для покупок в интернете

Для покупок в интернете в Башкирии все чаще используют SberPay. В первом квартале 2022 года количество транзакций через сервис оплаты Сбербанка превысило 74 тысячи, что в 2 раза больше показателей аналогичного периода прошлого года. Всего за первые три месяца этого года жители республики потратили в интернет-магазинах и приложениях продавцов 40 млн рублей.