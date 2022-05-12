Жители Башкирии в 2 раза чаще начали использовать SberPay для покупок в интернете

Для покупок в интернете в Башкирии все чаще используют SberPay. В первом квартале 2022 года количество транзакций через сервис оплаты Сбербанка превысило 74 тысячи, что в 2 раза больше показателей аналогичного периода прошлого года. Всего за первые три месяца этого года жители республики потратили в интернет-магазинах и приложениях продавцов 40 млн рублей.
— SberPay — это быстрый и удобный способ оплатить покупки в интернете. Всего несколько кликов, и оплата совершена — не нужно вводить номер карты, срок ее действия и код CVV/CVC. Отдельно хочу отметить безопасность сервиса — ваши данные не попадут в руки злоумышленников, — прокомментировал управляющий Башкирским отделением Сбербанка Азамат Салихов.
Частные клиенты могут оплатить покупки с помощью SberPay на сайтах и в приложениях продавцов. В способах оплаты покупателю нужно выбрать кнопку быстрой оплаты SberPay. После этого система перенесет его в приложение СберБанк Онлайн для подтверждения транзакции.
Для бизнеса тарифы за использование SberPay идентичны тарифам за торговый эквайринг.