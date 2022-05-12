Запрет на QR-коды, отмена выплат сельским врачам и экстренная посадка самолета в Уфе

Депутаты Башкирии хотят признать экстремистскими QR-коды запрещенных интернет-ресурсов. В парламенте пояснили, что на данный момент понятие «распространение экстремистских материалов» не включает в себя распространение ссылок на запрещенные интернет-ресурсы, также в понятие не входят и QR-коды с соответствующей ссылкой. Так, предлагается относить к проявлению экстремистской деятельности распространение ссылок и QR-кодов на сайты с информацией экстремистского содержания.
В Башкирии могут отменить единовременные выплаты для врачей, которые переехали работать в сельскую местность либо посёлки и города, где население не превышает 50 тысяч человек. Соответствующий проект постановления вынес на общественное обсуждение республиканский Минздрав. Размер данной выплаты составляет — 1 миллион рублей.
В Уфе приземлился самолет из Москвы, который не смог сесть в Оренбурге. Как сообщает собственный источник 56orb.ru, Boeing 737-8, который вылетел сегодня в ранним утром из столичного аэропорта Шереметьево в Оренбург около получаса кружил над Оренбургом, но совершить посадку там так и не смог.
Позже выяснилось, причиной того, что воздушное судно не смогло приземлиться в Оренбурге, стали погодные условия. Между тем, о детали экстренного приземления в Уфе рассказал пассажир рейса Москва-Оренбург.
В уфимской администрации утвердили цена за проезд на водном транспорте. Так, цена прогулочного рейса в Уфе на теплоходе будет стоить 350 рублей для взрослых (325 — с учетом скидки по карте «Алга»), для льготников и детей старше пяти лет билет на водный транспорт обойдётся в 250 рублей, а для детей младше пяти лет — бесплатно.
Следователи нашли ещё одного участника банды «золотого гаишника» Башкирии. Сообщается, что мужчина за денежное вознаграждение помогал сдавать экзамен теоретическую часть экзамена по вождению. Таким образом, он стал восьмым в списке установленных участников преступного сообщества.