Власти Уфимского района назвали причину черной жижи вместо воды в кранах Дмитриевки

Власти Уфимского района назвали причину черной жижи вместо воды в кранах Дмитриевки
Власти Уфимского района назвали причину черной жижи вместо воды в кранах Дмитриевки
Вчера, 16:41ОбществоИрина ДеревянчукФото: скриншот видео
Однако в первую очередь официальный представитель Уфимского района уточнил, что сейчас все работает в штатном режиме.

Стали известны причины по которым из кранов жителей села Дмитриевка в Уфимском районе вместо воды текла странная черная жижа, больше напоминающая нефть, нежели воду. Как сообщил Mkset официальный представитель администрации Уфимского района Дмитрий Бикмурзин причиной странного явления стали ремонтные работы, об этом сообщило хозяйственное управление Уфимского района.

Немаловажно и то, что по словам официального представителя района Бикмурзина сейчас с водой в Дмитриевке все в порядке, — «ситуация в штатном режиме».

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы