Власти Уфимского района назвали причину черной жижи вместо воды в кранах Дмитриевки

Однако в первую очередь официальный представитель Уфимского района уточнил, что сейчас все работает в штатном режиме.

Стали известны причины по которым из кранов жителей села Дмитриевка в Уфимском районе вместо воды текла странная черная жижа, больше напоминающая нефть, нежели воду. Как сообщил Mkset официальный представитель администрации Уфимского района Дмитрий Бикмурзин причиной странного явления стали ремонтные работы, об этом сообщило хозяйственное управление Уфимского района. Немаловажно и то, что по словам официального представителя района Бикмурзина сейчас с водой в Дмитриевке все в порядке, — «ситуация в штатном режиме».

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