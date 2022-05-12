Власти озвучили цены на прогулки на теплоходах в Уфе

Так, сообщается, что цена прогулочного рейса в Уфе на теплоходе будет стоить 350 рублей для взрослых (325 — с учетом скидки по карте «Алга»), для льготников и детей старше пяти лет билет на водный транспорт обойдётся в 250 рублей, а для детей младше пяти лет — бесплатно.