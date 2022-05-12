Власти озвучили цены на прогулки на теплоходах в Уфе

В уфимской администрации утвердили цена за проезд на водном транспорте. Соответствующее постановление было опубликовано сегодня на сайте администрации.
Так, сообщается, что цена прогулочного рейса в Уфе на теплоходе будет стоить 350 рублей для взрослых (325 — с учетом скидки по карте «Алга»), для льготников и детей старше пяти лет билет на водный транспорт обойдётся в 250 рублей, а для детей младше пяти лет — бесплатно.
Стоимость речной переправы составит 33 рубля (28 по карте «Алга»). Для детей от пяти до десяти лет действует скидка в размере пяти рублей, для детей младше пяти лет — бесплатно.
Стоимость поездки на водном транспорте от Зеленого Мыса до Трамплина обойдется пассажирам в 45 рублей (40 рублей по карте «Алга»). Также проезд по маршруту от Зеленого Мыса до Тужиловки будет стоить 80 рублей (75 по карте «Алга»)
Стоимость проезда на водном транспорте по маршруту от Зелёного Мыса до Дудкино — 45 рублей, (40 по карте «Алга»);
— от Дудкино до Сипайлово (Тужиловки) — 45 рублей, (40 по карте «Алга»);
— от Дудкино до Трамплина — 33 рубля, (28 по карте «Алга»);
— от Трамплина до Сипайлово — 45 рублей, (40 по карте «Алга»).
Напомним, ранее стало известно о том, что власти находятся в поиске инвестора для реализации бизнес-проекта по производству в республике катеров. Предварительная стоимость оценивается в 38,4 миллиона рублей.
Также о планах по развитию круизного туризма в Башкирии ранее высказался глава региона Радий Хабиров. В сентябре прошлого года система туризма республики была признана лучшей после Москвы.