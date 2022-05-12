В Минздраве Башкирии предложили отменить выплаты врачам

В Минздраве Башкирии предложили отменить выплаты врачам
В Минздраве Башкирии предложили отменить выплаты врачам
Вчера, 14:38ОбществоАзамат НуховФото: Антон Засимов / 1MI
Предложение вынесли на общественное обсуждение в региональном Минздраве

В Башкирии могут отменить единовременные выплаты для врачей, которые переехали работать в сельскую местность либо посёлки и города, где население не превышает 50 тысяч человек. Соответствующий проект постановления вынес на общественное обсуждение республиканский Минздрав.

Размер данной выплаты составляет — 1 миллион рублей. В 2021 году её получили 17 медиков из Башкирии, в 2022 году, согласно планам правительства, выплату должны получить уже 20 сотрудников медицинской сферы.

Напомним, ранее стало известно об уходе с поста главврача Валерия Шапочкина, руководившего скандально известной Ишимбайской ЦРБ. Сотрудники больницы жаловались на переработки и мизерные зарплаты — итогом стало проведение в учреждении итальянской забастовки.

Также ранее стало известно, что Рамиль Резяпов, а также другие уволенные ранее фельдшеры ЦРБ, были восстановлены в должности и получили компенсации.

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