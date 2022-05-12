«УГМК-ТЕХНО» продлило регистрацию на молодежную научную конференцию

В рамках конференции каждый может предложить свои идеи, разработки и проекты по совершенствованию производств, внедрению новых технологий, улучшению условий труда, повышению экологичности, эффективности производств и управления процессами, поделиться опытом своего предприятия и перенять опыт других. Напомним, что помимо АО «Учалинский ГОК» в Республике Башкортостан работают такие предприятия Уральской горно-металлургической компании, как ООО «ШСУ» (г. Учалы), специализирующееся на строительстве подземных рудников, проходке горизонтальных, вертикальных и наклонных выработок, и ООО «Башкирская медь» (д. Петропавловский), специализирующееся на добыче медно-колчеданной руды подземным способом и ее переработке на собственной обогатительной фабрике.