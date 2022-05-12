«УГМК-ТЕХНО» продлило регистрацию на молодежную научную конференцию

«УГМК-ТЕХНО» продлило регистрацию на молодежную научную конференцию
«УГМК-ТЕХНО» продлило регистрацию на молодежную научную конференцию
Вчера, 13:34ОбществоФото: УГМК
6 — 8 июля 2022 года в Техническом университете УГМК состоится молодежная конференция «УГМК-ТЕХНО». По многочисленным просьбам предприятий регистрацию и приём докладов продлили до 20 мая.

«УГМК-ТЕХНО» — это мероприятие для молодых работников организаций горно-металлургического сектора, ученых и студентов вузов и колледжей.

В рамках конференции каждый может предложить свои идеи, разработки и проекты по совершенствованию производств, внедрению новых технологий, улучшению условий труда, повышению экологичности, эффективности производств и управления процессами, поделиться опытом своего предприятия и перенять опыт других. Напомним, что помимо АО «Учалинский ГОК» в Республике Башкортостан работают такие предприятия Уральской горно-металлургической компании, как ООО «ШСУ» (г. Учалы), специализирующееся на строительстве подземных рудников, проходке горизонтальных, вертикальных и наклонных выработок, и ООО «Башкирская медь» (д. Петропавловский), специализирующееся на добыче медно-колчеданной руды подземным способом и ее переработке на собственной обогатительной фабрике.

Фото:УГМК

Направления работы конференции:

  • Цветная металлургия;
  • Горное дело;
  • Обогащение полезных ископаемых;
  • Черная металлургия;
  • ESG;
  • Цифровизация процессов и производств;
  • Экономика и финансы.

На сегодняшний день подали заявки на участие более 200 человек. Наибольшее количество уже предложенных проектов представлены в направлениях металлургия, цифровизация, ESG. Авторы лучших проектов после экспертной оценки получат возможность представить 6–8 июля в Верхней Пышме свои разработки коллегам и принять участие в развивающих мастер-классах. Самые интересные проекты получат возможность быть реализованными на предприятиях, а их авторы получат ценные призы.

«УГМК-ТЕХНО» — это возможность для каждого внести свой вклад в реализацию стратегических целей промышленных предприятий и отрасли, проявить себя, продемонстрировать активность, предприимчивость, энергичность.

Успеть стать участником можно, заполнив до 20 мая заявку и описание своей разработки по ссылке https://ummc-tech.com/.

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