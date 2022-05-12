Участниками первых Просветительских игр общества «Знание» стали 100 тысяч учащихся

Участниками первых Просветительских игр общества «Знание» стали 100 тысяч учащихся
Участниками первых Просветительских игр общества «Знание» стали 100 тысяч учащихся
Вчера, 16:58ОбществоФото: znanierussia.ru
Подошел к концу региональный этап первых Всероссийских просветительских игр для старшеклассников, проводимых обществом «Знание» при участии Минпросвещения РФ. Участниками игр стали 100 тысяч старшеклассников и учащихся средних специальных учебных заведений со всей страны.

По результатам регионального этапа в финал вышли 88 команд по шесть участников в каждой, которые попадут на следующий этап соревнований в Москву 17–19 мая. Также в финале выступит по одной команде от Российского движения школьников, движения «Юнармия» и сообщества «Большая перемена». Отмечается, что последние за игру набрали самое большое количество очков. В тройку самых сильных команд вошли представители Архангельской, Волгоградской и Кировской областей, передает rostovgazeta.ru.

Глава общества «Знание» Максим Древаль отметил, что региональный этап игр получился очень динамичным и показал, что в России много увлеченных ребят, стремящихся к всестороннему развитию.

Отмечается, что финалистов в первый день следующего этапа соревнований ждет интеллектуальная викторина, а во второй — чемпионат по скоростной сборке спилс-карт РФ и конкурс социальных проектов. В третий день пройдут спортивные испытания.

Итоги игр будут подведены 19 мая. Первая десятка лучших команд сможет отправиться в путешествие мечты по самым красивым местам России в рамках проекта «Больше, чем путешествие». Участники финала получат бонусы на платформе «Другое дело», которые можно обменять на стажировки в ведущих российских компаниях.

Информационную поддержку марафону оказывает медиахолдинг 1MI.

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