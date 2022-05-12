Участниками первых Просветительских игр общества «Знание» стали 100 тысяч учащихся

Подошел к концу региональный этап первых Всероссийских просветительских игр для старшеклассников, проводимых обществом «Знание» при участии Минпросвещения РФ. Участниками игр стали 100 тысяч старшеклассников и учащихся средних специальных учебных заведений со всей страны.

По результатам регионального этапа в финал вышли 88 команд по шесть участников в каждой, которые попадут на следующий этап соревнований в Москву 17–19 мая. Также в финале выступит по одной команде от Российского движения школьников, движения «Юнармия» и сообщества «Большая перемена». Отмечается, что последние за игру набрали самое большое количество очков. В тройку самых сильных команд вошли представители Архангельской, Волгоградской и Кировской областей, передает rostovgazeta.ru. Глава общества «Знание» Максим Древаль отметил, что региональный этап игр получился очень динамичным и показал, что в России много увлеченных ребят, стремящихся к всестороннему развитию. Отмечается, что финалистов в первый день следующего этапа соревнований ждет интеллектуальная викторина, а во второй — чемпионат по скоростной сборке спилс-карт РФ и конкурс социальных проектов. В третий день пройдут спортивные испытания. Итоги игр будут подведены 19 мая. Первая десятка лучших команд сможет отправиться в путешествие мечты по самым красивым местам России в рамках проекта «Больше, чем путешествие». Участники финала получат бонусы на платформе «Другое дело», которые можно обменять на стажировки в ведущих российских компаниях. Информационную поддержку марафону оказывает медиахолдинг 1MI.

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