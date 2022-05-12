Сегодня в Башкирии простятся с погибшим на Украине подполковником спецназа ГРУ

Сегодня в Башкирии простятся с погибшим на Украине подполковником спецназа ГРУ
Сегодня в Башкирии простятся с погибшим на Украине подполковником спецназа ГРУ
Вчера, 10:10ОбществоИрина ДеревянчукФото: фото из соцсетей
Траурный митинг пройдет в селе Тирлянский в Белорецком районе Башкирии 12 мая в 12 часов, сообщила местная администрация.

Сегодня, 12 мая в Белорецком районе пройдет церемония прощания с погибшим в ходе военной спецоперации России на Украине подполковником спецназа ГРУ (Главного разведывательного управления) Альбертом Каримовым.

После прощания, которое местными властями назначена с 11 до 12 часов в селе Тирлянский пройдет и траурный митинг.

В комментариях с соболезнованиями землячка Альберта Каримова Венера Горшкова вспомнила каким был погибший военнослужащий.

В школьные годы он запомнился как активным, умным, и танцевал, и в соревнованиях участвовал... как жаль его. Соболезнования близким. Большая утрата.Венера Горшкова

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы