РЖД теперь будут руководить техобслуживанием «Сапсанов» и «Ласточек»

Техобслуживанием поездов «Сапсан» и «Ласточка» будет заниматься руководство РЖД в рамках законодательства РФ. Об этом рассказали в пресс-службе холдинга.

Как сообщает ТАСС, после ухода германского концерна Siemens с территории России техническое обслуживание высокоскоростных поездов возьмет на себя холдинг «РЖД». На данный момент Siemens приступил к процедуре прекращения производственной и операционной деятельности в стране. Следует отметить, что концерн специализируется на создании интеллектуальной инфраструктуры для сооружений и распределенных энергосистем, автоматизации и цифровизации технологического процесса и интеллектуальных решениях для автомобильного и железнодорожного транспорта. Теперь контролировать техническое состояние поездов будет ООО «ВСМ ДВЕ СТОЛИЦЫ». По сведениям ТГ-канала Vgudok, в новую организацию перейдет большая часть работников Siemens. Для них будут сохранены прежние условия труда. На сегодняшний день идет оценка фонда комплектующих, их поставок, локализации и актуализация технической документации на ТОиР.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter