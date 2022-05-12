РЖД теперь будут руководить техобслуживанием «Сапсанов» и «Ласточек»

РЖД теперь будут руководить техобслуживанием «Сапсанов» и «Ласточек»
РЖД теперь будут руководить техобслуживанием «Сапсанов» и «Ласточек»
Сегодня, 00:20ОбществоФото: pixabay.com
Техобслуживанием поездов «Сапсан» и «Ласточка» будет заниматься руководство РЖД в рамках законодательства РФ. Об этом рассказали в пресс-службе холдинга.

Как сообщает ТАСС, после ухода германского концерна Siemens с территории России техническое обслуживание высокоскоростных поездов возьмет на себя холдинг «РЖД».

На данный момент Siemens приступил к процедуре прекращения производственной и операционной деятельности в стране.

Следует отметить, что концерн специализируется на создании интеллектуальной инфраструктуры для сооружений и распределенных энергосистем, автоматизации и цифровизации технологического процесса и интеллектуальных решениях для автомобильного и железнодорожного транспорта.

Теперь контролировать техническое состояние поездов будет ООО «ВСМ ДВЕ СТОЛИЦЫ». По сведениям ТГ-канала Vgudok, в новую организацию перейдет большая часть работников Siemens. Для них будут сохранены прежние условия труда. На сегодняшний день идет оценка фонда комплектующих, их поставок, локализации и актуализация технической документации на ТОиР.

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