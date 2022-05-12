Минеева: Чаще всего на бесплатных консультациях обсуждались меры поддержки бизнеса

Минеева: Чаще всего на бесплатных консультациях обсуждались меры поддержки бизнеса
Минеева: Чаще всего на бесплатных консультациях обсуждались меры поддержки бизнеса
Вчера, 20:41ОбществоФото: фрагмент видео
Около сорока тысяч консультаций получили с начала этого года столичные предприниматели от ГБУ "Малый бизнес Москвы" (МБМ), сообщает портал мэра и правительства города. Бизнес-омбудсмен столицы Татьяна Минеева рассказала об особенностях этой меры помощи представителям малого и среднего предпринимательства (МСП).

По ее мнению, такие бесплатные консультации являются важным и востребованным инструментом, поскольку современных предпринимателей в значительной степени волнует доступность мер поддержки, пишет vostokmedia.com. Минеева пояснила, что дополнительным доказательством этому стал мониторинг мнений бизнеса, а также обратная связь с представителями МСП. При этом чаще всего они интересуются вопросами льготного кредитования для сохранения штата сотрудников, возможностями отсрочки платежей, запуском стартапа и помощью арендаторам. Важно и то, что бесплатные консультации проводятся с учетом особенностей конкретной отрасли, где работает обратившийся за помощью бизнесмен, как подчеркнула московский уполномоченный по защите прав предпринимателей.

В свою очередь, заммэра Наталья Сергунина уточнила, что самой востребованной темой для обращения стали доступные меры поддержки бизнеса - таких консультаций было проведено свыше 10,5 тысячи. По ее словам, специалисты МБМ не просто рассказывают об актуальных субсидиях и грантах, но также подбирают для предпринимателей конкретные виды помощи. Она также сообщила, что с 12 марта работает прямая линия по вопросам поддержки бизнеса в условиях санкционных ограничений.

Отмечается, что целью госпрограммы “Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность города Москвы” является обеспечение стабильного экономического роста города и притока инвестиций, и именно эти задачи входят в компетенцию МБМ. А в числе задач программы - улучшение инвестиционного климата и повышение инвестиционной привлекательности российской столицы, создание условий для привлечения частных инвестиций в городскую экономику, снижение административных барьеров в инвестиционной, предпринимательской и инновационной деятельности, развитие здоровой конкурентной среды, создание и обустройство высокооплачиваемых рабочих мест, увеличение эффективности управления городским имуществом и вовлечение его в хозяйственный оборот, а также развитие сферы торговли и услуг.

Получить бесплатную консультацию по вопросам открытия и ведения своего дела — от регистрации до масштабирования — могут все желающие по телефону: +7 495 225-14-14, онлайн на портале mbm.mos.ru или в одном из центров услуг для бизнеса.

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