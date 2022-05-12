БашГУ выделил более 300 бюджетных мест для детей военнослужащих

БашГУ выделил более 300 бюджетных мест для детей военнослужащих
БашГУ выделил более 300 бюджетных мест для детей военнослужащих
Вчера, 18:47ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1MI
Более 300 бюджетных мест БашГУ выделил для детей военнослужащих и сотрудников госорганов для поступления на бакалавриат и специалитет, сообщает и. о. ректора университета.

Стало известно, что Башкирский государственный университет выделит более 300 бюджетных мест для детей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных госорганов. Как уточняет исполняющий обязанности ректора вуза Вадим Захаров, данное решение касается абитуриентов бакалавриата и специалитета нынешней приемной кампании. Всего в БашГУ в рамках приемной кампании выделено 3011 бюджетных мест.

Помимо этого, дети участников спецоперации на Украине смогут поступить во все высшие учебные заведения страны без вступительных экзаменов. К тому же, абитуриенты из ЛНР и ДНР, как сообщает Захаров, смогут поступить в вуз по квоте для иностранных студентов.

Отмечается, что данные решения были приняты в соответствии с Указом президента РФ.

Ранее, по инициативе Радия Хабирова, в Башкирии приняли закон о выплате 2 млн рублей семьям погибших в спецоперации на Украине. Так, единовременная выплата будет выплачиваться в равных долях каждому члену семьи погибшего.

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