Банк Хоум Кредит понизил ставки по кредитам наличными

Банк Хоум Кредит понизил ставки по кредитам наличными
Банк Хоум Кредит понизил ставки по кредитам наличными
Вчера, 12:05ОбществоФото: pixabay.com
11 мая 2022 года Банк Хоум Кредит снизил процентные ставки по кредитам наличными сразу на 8 процентных пунктов. Отмечается, что причиной является снижение ключевой ставки Центробанком РФ.

Теперь минимально возможная ставка по кредиту составляет 11,9 процента годовых, пишут newizv.ru.

“Изменение условий кредитования связано с понижением ключевой ставки Банком России”, - отметила Оксана Байда, директор департамента необеспеченного кредитования Банка Хоум Кредит.

По мнению аналитиков, в скором времени заемщиков будут ожидать новые предложения.

До этого в конце апреля ЦБ РФ понизил ключевую ставку на 3 процентных пункта, до 14%. Решение регулятора соответственно повлияло на снижение стоимости денег в экономике, в результате чего улучшились условия кредитования. После снижения ключевой ставки уже несколько российских банков пересмотрели условия по кредитным продуктам либо намереваются сделают это в будущем.

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