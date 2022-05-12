Банк Хоум Кредит понизил ставки по кредитам наличными

Теперь минимально возможная ставка по кредиту составляет 11,9 процента годовых, пишут newizv.ru.
“Изменение условий кредитования связано с понижением ключевой ставки Банком России”, - отметила Оксана Байда, директор департамента необеспеченного кредитования Банка Хоум Кредит.
По мнению аналитиков, в скором времени заемщиков будут ожидать новые предложения.
До этого в конце апреля ЦБ РФ понизил ключевую ставку на 3 процентных пункта, до 14%. Решение регулятора соответственно повлияло на снижение стоимости денег в экономике, в результате чего улучшились условия кредитования. После снижения ключевой ставки уже несколько российских банков пересмотрели условия по кредитным продуктам либо намереваются сделают это в будущем.