Аэропорт Уфы прокомментировал инцидент с самолетом Москва-Оренбург, севшим в Уфе

Аэропорт Уфы прокомментировал инцидент с самолетом Москва-Оренбург, севшим в Уфе
Аэропорт Уфы прокомментировал инцидент с самолетом Москва-Оренбург, севшим в Уфе
Вчера, 12:13ОбществоИрина ДеревянчукФото: Mkset.ru
Причиной того, что воздушное судно не смогло приземлиться в Оренбурге, стали погодные условия, сообщили в пресс-службе воздушной гавани Уфы 12 мая.

В Уфе благополучно приземлился самолет, выполнявший рейс Москва-Оренбург. Однако в Оренбурге Boeing 737-8 сесть не смог и пассажиры были не на шутку обеспокоены получасовым нахождением в небе над Оренбургом, где судно кружило в поисках возможности приземлиться. В итоге судно приземлилось в аэропорту Уфы.

12 мая в 11:49 местного времени самолет, летевший из Москвы (Шереметьево) в Оренбург произвёл посадку на запасной аэродром аэропорта «Уфа» по метеоусловиям Оренбурга (сильный ветер).пресс-служба уфимского аэропорта

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