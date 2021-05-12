Жительница Уфы показала, как выглядели улицы города до вырубки деревьев

Жительница Уфы Гульназ Низамутдинова решила проверить, насколько Уфу в 2021 году можно назвать зеленым городом. Девушка проанализировала спутниковые снимки с 2004 по 2020 годы и обнаружила более 20 улиц, где раньше были деревья.

— Улица в Уфе перестала быть улицей, а превратилась в проезжую часть. Мне, родившейся и выросшей в Уфе было тяжело видеть, как Уфа теряла свои улицы. А как планировщик, я понимаю, что это серьезная ошибка, — рассказывает автор проекта. Фото: Гульназ Низамутдинова Уфимка называет происходящее в городе деградацией озеленения. По ее словам, деревья и кустарники вырубались для расширения дорог или организации парковки. Только вот теперь в городе нарушен микроклимат. Последствиями отсутствия зеленых насаждений, по мнению Гульназ Низамутдиновой, стало увеличение пыли в городе и плохая шумоизоляция для домов, которые близко расположены к дорогам. Фото: Гульназ Низамутдинова — Даже в промышленных зонах закатывают в асфальт газоны, которые никому не мешают. Как будто в городе боятся озеленения, — подытожила девушка. Фото: Гульназ Низамутдинова По мнению девушки, в Уфе должен появиться свой собственный садовник, который будет разрабатывать и согласовывать концепции озеленения города, и следить за уходом за городскими деревьями. Более того, местное законодательство должно принять инициативу, которое защитит деревья от вырубки.

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