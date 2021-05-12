Жительница Уфы показала, как выглядели улицы города до вырубки деревьев

Жительница Уфы показала, как выглядели улицы города до вырубки деревьев
Жительница Уфы показала, как выглядели улицы города до вырубки деревьев
Сегодня, 10:45ОбществоКарина МамаеваФото: Гульназ Низамутдинова
Жительница Уфы Гульназ Низамутдинова решила проверить, насколько Уфу в 2021 году можно назвать зеленым городом. Девушка проанализировала спутниковые снимки с 2004 по 2020 годы и обнаружила более 20 улиц, где раньше были деревья.

— Улица в Уфе перестала быть улицей, а превратилась в проезжую часть. Мне, родившейся и выросшей в Уфе было тяжело видеть, как Уфа теряла свои улицы. А как планировщик, я понимаю, что это серьезная ошибка, — рассказывает автор проекта.

Фото:Гульназ Низамутдинова

Уфимка называет происходящее в городе деградацией озеленения. По ее словам, деревья и кустарники вырубались для расширения дорог или организации парковки. Только вот теперь в городе нарушен микроклимат. Последствиями отсутствия зеленых насаждений, по мнению Гульназ Низамутдиновой, стало увеличение пыли в городе и плохая шумоизоляция для домов, которые близко расположены к дорогам.

Фото:Гульназ Низамутдинова

— Даже в промышленных зонах закатывают в асфальт газоны, которые никому не мешают. Как будто в городе боятся озеленения, — подытожила девушка.

Фото:Гульназ Низамутдинова

По мнению девушки, в Уфе должен появиться свой собственный садовник, который будет разрабатывать и согласовывать концепции озеленения города, и следить за уходом за городскими деревьями. Более того, местное законодательство должно принять инициативу, которое защитит деревья от вырубки.

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