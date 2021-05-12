Жителей Уфы «заманивают» на вакцинацию от Covid-19 бесплатными айфонами и квартирой

В столице Башкирии с 14 мая стартует конкурс. В нем смогут принять участие лишь те, кто в определенные сроки пройдет вакцинацию от коронавируса в прививочных пунктах Уфы.

Согласно информации на сайте конкурса, прививку нужно сделать в одном из пунктов из списка до 20 июня. Там каждый, кто прошел вакцинацию, получит особый флаер. Его нужно зарегистрировать на сайте и ждать результатов. Итоги будут подведены 23 июня. Победителей будет больше десяти. Самый счастливый участник акции получит однокомнатную квартиру в Уфе, а остальные десять победителей – последнюю версию IPhone. Напомним, еще в апреле 2021 года стало известно, что жителям Хабаровска за вакцинацию будут выдавать по десятку яиц. Тогда Mkset поинтересовался у источника в правительства Башкирии, планируются ли в республике подобные акции. Тогда нам ответили, что «даже если появится такая идея, ее доведут до абсурда».

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