В Уфе во время ремонта труб обнаружили человеческие останки

Автор видео сообщил, что человеческие кости были обнаружены на бульваре Ибрагимова около дома №44. Тем не менее, пользователи соцсетей уверяют, что останки, вероятнее всего, сохранились еще с давних времен, так как раньше в этом районе находилось кладбище.
Напомним, год назад в селе Кандры обнаружили скелет мужчины. Как выяснилось, мужчину нашли совершенно случайно на дне колодца. Он считался без вести пропавшим, его разыскивали с лета 2019 года. Теперь поиски пенсионера завершены официально. Мужчину удалось опознать по изъятой одежде.