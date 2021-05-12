В Уфе во время ремонта труб обнаружили человеческие останки

Жители Уфы поделились в социальных сетях необычным видео. Коммунальщики во время ремонта труб обнаружили человеческие останки, но, несмотря на это, продолжают свою работу.

Автор видео сообщил, что человеческие кости были обнаружены на бульваре Ибрагимова около дома №44. Тем не менее, пользователи соцсетей уверяют, что останки, вероятнее всего, сохранились еще с давних времен, так как раньше в этом районе находилось кладбище. Напомним, год назад в селе Кандры обнаружили скелет мужчины. Как выяснилось, мужчину нашли совершенно случайно на дне колодца. Он считался без вести пропавшим, его разыскивали с лета 2019 года. Теперь поиски пенсионера завершены официально. Мужчину удалось опознать по изъятой одежде.

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