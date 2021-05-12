В Уфе во время ремонта труб обнаружили человеческие останки

В Уфе во время ремонта труб обнаружили человеческие останки
В Уфе во время ремонта труб обнаружили человеческие останки
Сегодня, 17:19ОбществоКарина МамаеваФото: Скриншот с видео
Жители Уфы поделились в социальных сетях необычным видео. Коммунальщики во время ремонта труб обнаружили человеческие останки, но, несмотря на это, продолжают свою работу.

Автор видео сообщил, что человеческие кости были обнаружены на бульваре Ибрагимова около дома №44. Тем не менее, пользователи соцсетей уверяют, что останки, вероятнее всего, сохранились еще с давних времен, так как раньше в этом районе находилось кладбище.

Напомним, год назад в селе Кандры обнаружили скелет мужчины. Как выяснилось, мужчину нашли совершенно случайно на дне колодца. Он считался без вести пропавшим, его разыскивали с лета 2019 года. Теперь поиски пенсионера завершены официально. Мужчину удалось опознать по изъятой одежде.

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы