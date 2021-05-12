В Нефтекамске водители скорой за месяц закрывают годовой максимум сверхурочных часов

В Нефтекамской городской больнице завершилась проверка Гострудинспекции. В ходе расследования по условиям труда сотрудников выяснилось, что многие из них перерабатывают, при этом зарплата выплачивается также с нарушениями.

В частности, Гострудинспекция выяснила, что в медучреждении не вовремя выплачивают расчет после увольнения и отпускные. Помимо этого, в больнице не у всех сотрудников есть средства индивидуальной защиты. Также зафиксированы крупные переработки сотрудников. Так, водители «скорой» за месяц-два выполняют годовой план по сверхурочным часам. При норме 120 часов в 2020 году они отработали от 330 до 963 часов. — За допущенные нарушения трудового законодательства в отношении работодателя приняты меры административно-правового воздействия, — сообщили в ведомстве.

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