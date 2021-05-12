В Минздраве рассказали о состоянии подростка, которого сбил сын депутата в Салавате

17-летнего подростка из Салавата, которого ночью 10 мая сбил сын местного депутата Ильдара Ханмурзина Герман, проконсультировали специалисты Республиканской детской клинической больницы. Мальчик также находится в коме в Салаватской ЦРБ. Подробности Mkset рассказали в Минздраве Башкирии.

Состояние оценивается как стабильно тяжелое, парень подключен к аппарату ИВЛ. Накануне, 11 мая, нейрохирург, реаниматолог и травматолог РДКБ провели консультацию на месте, а также согласовали лечение ребенка. Рекомендовано УЗИ сердца, рентгенография шейного отдела позвоночника, добавили в пресс-службе Минздрава. В настоящее время он также находится в коме. По данным Минздрава, транспортировка подростка в другое медучреждение не представляется возможным. Напомним, 10 мая примерно в 00:55, сразу после праздничного салюта, молодой человек попал под колеса BMW, за рулем которого, как выяснилось позже, находился Герман Ханмурзин, сын салаватского депутата Ильдара Ханмурзина. Информацию подтвердил сам депутат. Подростка госпитализировали в больницу, где ночью врачи сделали трепанацию. Ханмурзин-старший утверждает, что потерпевший переходил дорогу на красный свет, а его сын ехал аккуратно — со скоростью 40-50 километров в час. Следственный отдел Салавата рассматривает уголовное дело в отношении Германа Ханмурзина по ч.1 ст. 264 УК РФ (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

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