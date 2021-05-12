В Башкирии 14 мая объявили выходным днём для школьников

В Башкирии 14 мая объявили выходным днём для школьников
В Башкирии 14 мая объявили выходным днём для школьников
Сегодня, 15:33ОбществоАнна КононоваФото: pixabay.com
14 мая объявлен выходным днем для учащихся школ, однако на четырехдневный отдых отправятся не все классы.

Так, ученики 1-8 и 10 классов будут отдыхать в этот день. Таким образом, их выходные продлятся с 13 по 16 мая. Учащиеся выпускных классов, то есть 9 и 11, будут учиться в пятницу в обычном режиме. По данным Минобра Башкирии, в этот день в школах проведут комплексное обследование на антитеррористическую защищенность. Данные мероприятия связаны с трагедией в казанской школе № 175.

Напомним, на вчерашнем оперативном совещании премьер-министр правительства Андрей Назаров предложил сделать 14 мая выходным днем по просьбе родителей, чтобы они смогли уехать с детьми на несколько дней, не прерывая отдых. Глава Башкирии Радий Хабиров поручил министерству образования рассмотреть данный вопрос и самостоятельно принять решение.

Отметим, что завтра, 13 мая, в Башкирии празднуется Ураза-Байрам, который также объявлен выходным днем.

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