В Башкирии 14 мая объявили выходным днём для школьников

Так, ученики 1-8 и 10 классов будут отдыхать в этот день. Таким образом, их выходные продлятся с 13 по 16 мая. Учащиеся выпускных классов, то есть 9 и 11, будут учиться в пятницу в обычном режиме. По данным Минобра Башкирии, в этот день в школах проведут комплексное обследование на антитеррористическую защищенность. Данные мероприятия связаны с трагедией в казанской школе № 175.