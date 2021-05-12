О чем говорили на оперативке с Радием Хабировым 11 мая. Максимально коротко

О чем говорили на оперативке с Радием Хабировым 11 мая. Максимально коротко
О чем говорили на оперативке с Радием Хабировым 11 мая. Максимально коротко
Сегодня, 09:18ОбществоВалерия ПанаеваФото: glavarb.ru
Пересказываем самые главные новости с оперативного совещания правительства, на прочтение которых вам хватит буквально пары минут.

Радий Хабиров наградил семикратную чемпионку мира по международным шашкам Тамару Тансыккужину Орденом дружбы народов. Напомним, 27 апреля во время четвертого раунда противостояния организаторы прямо во время игры убрали флаг России и табличку с именем россиянки. Тансыккужина отвлеклась, допустила грубую ошибку и проиграла партию. Перед следующим игровым днем ее соперница Наталья Садовская убрала флаг своей страны со стола в знак солидарности.

Тренер Тансыккужиной осмелился донести до Радия Хабирова ряд проблем шашечного спорта в Башкирии: отсутствие республиканской шашечной школы, которая бы готовила будущих чемпионов, а также отсутствие шашечного турнира и необходимость в поддержке шашечного клуба.

Минздрав Башкирии разрешил родителям посещать выпускные в детских садах и школах при одном из двух условий - либо родитель должен быть привит первым компонентом вакцины от коронавируса, либо же у него должен быть высокий титр антител.

Стало известно, когда в Башкирии состоится бесплатная газификация по поручению Путина. Известно, что газификацией населения займется компания "Газпром". Работа по проведению газа до придомовых участков в населенных пунктах республики должна завершиться до 2023 года.

В Башкирии за майские праздники выявили более 590 пьяных водителей. Жертвами аварий в праздники стали 18 человек. Отметим, что из-за высоких показателей смертности жителей Башкирии на дорогах должности главы минтранса республики лишился неоднократно критикуемый главой республики Алан Марзаев.

Радий Хабиров снова напомнил мэру Уфы Сергею Грекову о ремонте основных улиц города - глава Башкирии отметил, что властям придется этим заниматься ближайшие 3-4 года. Среди ремонтируемых улиц - Революционная, Комсомольская, бульвар Ибрагимова, улица 8 марта. Их должны отремонтировать уже в этом году.

Глава Башкирии поручил чиновникам, чтобы все детские лагеря летом 2021 года вошли в программу кэшбека. По данным Госкомтуризма РБ, программа кэшбека затронет 107 лагерей республики. Полная стоимость путевки, утвержденная межведомственной комиссией, составляет около 19 тысяч рублей за 21 день в лагере. Напомним, что федеральный кэшбек составляет 50% от стоимости путевки, региональная компенсация в Башкирии составляет 70% от стоимости отдыха детей. В случаях приобретения путевок по федеральной программе из бюджета республики возмещается еще 30% стоимости - таким образом, общий кешбэк составляет 80%.

Радию Хабирову предложили сделать 14 мая выходным днем в школах, чтобы семьи с учениками могли уехать на несколько дней, при этом не прерывая отдых ради одного учебного дня. Сам глава республики поручил чиновникам самостоятельно принять решение относительно отдыха 14 числа.

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