О чем говорили на оперативке с Радием Хабировым 11 мая. Максимально коротко

Глава Башкирии поручил чиновникам, чтобы все детские лагеря летом 2021 года вошли в программу кэшбека. По данным Госкомтуризма РБ, программа кэшбека затронет 107 лагерей республики. Полная стоимость путевки, утвержденная межведомственной комиссией, составляет около 19 тысяч рублей за 21 день в лагере. Напомним, что федеральный кэшбек составляет 50% от стоимости путевки, региональная компенсация в Башкирии составляет 70% от стоимости отдыха детей. В случаях приобретения путевок по федеральной программе из бюджета республики возмещается еще 30% стоимости - таким образом, общий кешбэк составляет 80%.