Концерт рэпера из Уфы Моргенштерна отменили после обращений родителей

Напомним, в конце марта Лига безопасного интернета обратилась в Генпрокуратуру России с просьбой проверить рэпера. В организации заявили, что Алишер пропагандирует наркотики среди детей. Кроме того, на Моргенштерна возбудили административное дело за пропаганду наркотиков. Артисту грозит штраф до одного миллиона рублей.