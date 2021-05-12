Концерт рэпера из Уфы Моргенштерна отменили после обращений родителей

Концерт должен был пройти 16 мая. По словам Мизулиной, родительские организации направили большое количество обращений по поводу выступления артиста властям и организаторам мероприятия. Родителей беспокоила возможная пропаганда наркотиков среди детей этим исполнителем. В результате концерт был отменен.
На сайте спорткомплекса «Юбилейный», где должен был выступить Моргенштерн, говорится, что концерт «перенесён». Однако на какую дату перенесено выступление не уточняется.
Сам рэпер пока не комментировал сообщения об отмене концерта.
Напомним, в конце марта Лига безопасного интернета обратилась в Генпрокуратуру России с просьбой проверить рэпера. В организации заявили, что Алишер пропагандирует наркотики среди детей. Кроме того, на Моргенштерна возбудили административное дело за пропаганду наркотиков. Артисту грозит штраф до одного миллиона рублей.