Индия установила новый антирекорд смертности от коронавируса

Сообщается, что в Индии вновь наблюдается неутешительная статистика, касающаяся смертности от коронавируса. За минувшие сутки в это густонаселенной стране от постковидных осложнений умерли 4205 человек, а число зараженных достигло 355 338 человек.

Портал 360tv.ru со ссылкой на Министерство здравоохранения Индии сообщает, что суммарная цифра, обозначающая число граждан, инфицированных вирусом нового типа за весь период эпидемии, возросла до 23 миллионов. При этом общее число выздоровевших граждан составляет на данный момент 19,3 миллиона, умерших - 254 тысячи. Ранее специалисты Всемирной организации здравоохранения заявили, что в Индии выявлен штамм коронавируса B.1.617. Он является очень контагиозным, то есть способен заразить огромное количество человек, передаваясь с молниеносной скоростью. К тому же он сохраняет устойчивость даже к антителам, выработанным при вакцинации или после перенесенной болезни. Отсюда высокий повторный риск заражения. И все же правительство призывает людей массово прививаться так как штамм устойчив все-таки не на 100%. Отмечается, что сильный рост количества инфицированных в стране наблюдается с середины февраля. В начале мая был поставлен мировой антирекорд по ежедневному приросту заразившихся — более 400 тысяч случаев. При этом вакцинировано почти 13% населения страны.

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