Более 670 млн рублей выделят на закупку жилья для сирот Приамурья

Более 670 млн рублей выделят на закупку жилья для сирот Приамурья
Более 670 млн рублей выделят на закупку жилья для сирот Приамурья
Сегодня, 01:39ОбществоФото: pixabay.com
В этом году, в рамках господдержки, предполагается предоставление жилья 360 сиротам из Амурской области. На эти цели планируется затратить свыше 670 млн рублей

В 2021 году посредством государственной поддержки предполагается предоставить жильё 360 жителям амурской области из категории детей-сирот.

Как сообщает infox.ru, 442.6 млн рублей потратят на приобретение жилья из специального фонда для 226 детей-сирот. Еще 95 льготников получат жилищные сертификаты, на это пойдут 228,8 млн.

в 2020 году на снабжение сирот жильём было потрачено 393,2 млн рублей. 216,5 млн были взяты из облбюджета, еще 176,75 поступили из госбюджета. Средства были использованы на обеспечение жильем из спецжилфонда (295,7 млн рублей, 266 человек). Еще 94,8 млн пошли на соцвыплаты для покупки жилья для 52 человек. Почти 3 млн потратили на ремонт квартир, в которых проживают несовершеннолетние сироты.

Всего в Приамурье проживают 4394 сироты, за 752 из них закреплены жилые помещения.

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