Вице-мэра Новороссийска сняли с поста из-за нарушения карантина
По результатам служебной проверки администрация Новороссийска приняла решение уволить заместителя главы города Екатерины Демченко.
«Новость по поводу неподобающего поведения муниципального служащего, которую сегодня разместили ряд новостных пабликов в Сети, не требует комментирования. Решение является принципиальным, кардинальным и однозначным - заместитель Екатерина Демченко покинет свой пост», – сообщил Игорь Дьяченков в соцсетях.
Как пишет RNS, Екатерина Демченко, находясь на должности заместителя главы города, отвечала за вопросы перспективного развития, архитектуры. Также она курировала такие направления, как градостроительство, имущественные и земельные отношений, экология, муниципальный контроль.
«Муниципальные служащие выступают олицетворением власти города. Им не следует допускать поведение, которое подрывает авторитет властей. И права на ошибку здесь быть не может», – пояснил Дьяченков.