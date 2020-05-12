Вице-мэра Новороссийска сняли с поста из-за нарушения карантина

«Новость по поводу неподобающего поведения муниципального служащего, которую сегодня разместили ряд новостных пабликов в Сети, не требует комментирования. Решение является принципиальным, кардинальным и однозначным - заместитель Екатерина Демченко покинет свой пост», – сообщил Игорь Дьяченков в соцсетях.

Как пишет RNS, Екатерина Демченко, находясь на должности заместителя главы города, отвечала за вопросы перспективного развития, архитектуры. Также она курировала такие направления, как градостроительство, имущественные и земельные отношений, экология, муниципальный контроль.