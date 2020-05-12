В Уфе зафиксирован коронавирус на стройплощадке Восточного выезда
Глава Башкирии потребовал постоянно проверять соблюдение санитарных норм на таких масштабных объектах.
Сегодня, 12 мая, на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров сообщил о сложной эпидемиологической ситуации среди строителей Восточного выезда.
По его словам, речь идет о представителях иностранных государств, работающих на строительстве объекта. Предположительно это гастарбайтеры.
Радий Хабиров обратился к вице-премьеру Иреку Сагитову с просьбой обеспечить соблюдение санитарных норм на работающих предприятиях.
- Слава богу, нам удалось купировать эту ситуацию. Но это говорит о том, что все-таки у нас происходят такие вспышки. Значит надо отрабатывать», - сказал он.
Напомним, по свежим данным, число зараженных коронавирусом в Башкирии достигло 1647 человек. При этом с сегодняшнего дня смягчен режим самоизоляции, многие предприятия должны возобновить работу.