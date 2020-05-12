В России более чем на 40% сократилась аварийность на дорогах

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По данным ГИБДД, в России в апреле число ДТП снизилось на 43,4% относительно этого же периода 2019 года.
Как сообщает газета «Известия», количество погибших в результате аварий упало на 23,3%. Всего в прошлом месяце по всей стране произошло 6250 аварии (в апреле 2019 года - 11037 ДТП). Погибли в апреле 2019 года 1001 человек, в апреле этого года - 768 человек. Число получивших травмы в авариях также уменьшилось на 42,7% с 13704 человек до 7850 человек.
Самая лучшая динамика по снижению аварийности у Чечни - 88%. Здесь в ДТП за месяц пострадал всего один человек. В Москве аварийность уменьшилась на 66%, а в Пермском крае на 65,2%.
Сокращение числа аварий на 15-19% отмечено в Томской, Ульяновской областях, Республиках Коми и Карелии, Забайкальском крае и Хакасии.
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