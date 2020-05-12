В минздраве Башкирии рассказали, сколько средств точно выделено на выплаты медикам

Сегодня, 12 мая, на брифинге, посвященном противодействию распространению коронавирусной инфекции, глава минздрава республики Максим Забелин рассказал, какие обстоит дело с выплатами медикам.

- Что касается выплат за апрель, министерством здравоохранения начисления произведены в полном объеме. Республика получила из федерального центра на эти цели на три месяца более 450 млн рублей, - пояснил министр.

По его словам выплаты начинаются с сегодняшнего дня, с 12 мая ив срок до 15 мая включительно все медики, кому они полагаются, получат средства на свои зарплатные карты. Речь идет о выплатах врачам стационаров – по 80 тыс. руб. в месяц, среднему медперсоналу стационаров и врачам скорой помощи – по 50 тыс. руб. в месяц, младшему медперсоналу стационаров, водителям и среднему и младшему медперсоналу скорой помощи – по 25 тыс. руб. в месяц. Выплаты предусмотрены за работу в апреле, мае, июне текущего года.

«Апрельские» выплаты уже поступили в медучреждения – это около 111 млн рублей. На май дополнительно из федерального бюджета будет выделено еще около 50 млн рублей.

По его словам, выплаты получат 3896 человек. Если вспомнить данные об общем количестве медиков, работающих в Башкирии – около 50 тысяч, понятно, что выплаты получат далеко не все, а только те, кто лицом к лицу столкнулся с коронавирусом, в основном это касается работников инфекционных госпиталей.

По словам Максима Забелина, в том случае, если суммы выплат врачам будут увеличены, на эти нужды должны поступить также средства из федерального бюджета.