Минздрав РБ проинформировал сколько пациентов с коронавирусом сейчас находятся в 46 больницах.

Больше всего — 73 пациента находятся в клинике БГМУ, в уфимской ГКБ № 8 — 47, в городской больнице Нефтекамска — 42, в Белебеевской ЦРБ — 29 человек.

В стерлитамакской больнице № 2, уфимской больнице № 5 и РКБ им. Куватова — по 25 человек, в уфимской больнице № 18 — 19 человек, в республиканской инфекционной — 15, в Бирской ЦРБ — 12. По 11 пациентов в Демской больнице, Салаватской городской больнице, стерлитамакской больнице № 4, Чишминской и Белорецкой ЦРБ, по 9 — в Исянгуловской и Туймазинской больницах, 8 пациентов в республиканском кожно-венерологическом диспансере, 7 — в больнице № 1 в Октябрьском. По 5 пациентов в больницах Мелеуза, Баймака и Верхнеяркеево, 4 — в стерлитамакской РКИБ, по 3 — в Месягутовской, Янаульской, Давлекановской, Верхнеяркеевской, Ишимбайской и Кумертауской ЦРБ

По 2 пациента в больницах Раевки, Краснокамска, Кармаскалов, Иглино, Дюртюли, Благовещенска, Аскино, Акъяра, в уфимских больницах № 21 и № 13. По одному пациенту также в онкодиспансере в Уфе, в Шаранской ЦРБ, в Мишкинской ЦРБ, в Кушнаренковской ЦРБ, в РЖД-Медицина (Уфа) и РКПБ.

Фото: Минздрав РБ