В Башкирии зарегистрирована еще одна смерть от коронавируса

Специалисты центра сообщили, что за прошедшие сутки в республике зарегистрирован еще один случай заболевания коронавирусной инфекцией. В настоящий момент количество инфицированных достигло 1647 человек.

Напомним, что министр здравоохранения в своем выступлении на оперативном совещании об умершем не говорил ничего. Максим Забелин отчитался только о количестве заболевших коронавирусом за сутки. Это число увеличилось на 80 человек. Всего зарегистрировано 1647 новых случаев заболевания коронавирусом. В тяжелом состоянии — 15 человек, которые находятся на аппаратах ИВЛ. На амбулаторном лечении — 697 человек, госпитализировано на стационарное лечение 468 человек.