В Башкирии зарегистрирована еще одна смерть от коронавируса
Информация о погибшем появилась в Информармационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.
Специалисты центра сообщили, что за прошедшие сутки в республике зарегистрирован еще один случай заболевания коронавирусной инфекцией. В настоящий момент количество инфицированных достигло 1647 человек.
Напомним, что министр здравоохранения в своем выступлении на оперативном совещании об умершем не говорил ничего. Максим Забелин отчитался только о количестве заболевших коронавирусом за сутки. Это число увеличилось на 80 человек. Всего зарегистрировано 1647 новых случаев заболевания коронавирусом. В тяжелом состоянии — 15 человек, которые находятся на аппаратах ИВЛ. На амбулаторном лечении — 697 человек, госпитализировано на стационарное лечение 468 человек.
Что касается федеральных цифр, то в России за сутки заболело 10 899 человек в 83 регионах. Всего зарегистрировано 232 243 случая (+4,9%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За сутки умерло 107 человек, всего от коронавируса погибли 2116 человек.