В Башкирии всех больных коронавирусом будут отправлять в новый инфекционный центр
Об этом сообщил глава региона на совещании правительства республики.
Напомним, временный клинико-диагностического инфекционный центр в Уфимском районе должен быть завершен к 25 мая.
— Сегодня ковидные больные раскиданы в 43 лечебных учреждениях. Это неправильно, — отметил Радий Хабиров. — Как только введем новую инфекционную больницу — по крайней мере, из ближайших к Уфе муниципалитетов будем собирать сюда. Здесь лучше условия, лечение, техническое оснащение, методика. Да, спасибо нашим врачам — они практически по всей республике научились выполнять довольно жесткие санитарно-эпидемиологические правила, но лучше будет всех мобилизовать сюда. Тогда это позволит нам купировать дальнейшее распространение коронавируса.
Согласно поручению главы региона, после 20 мая должно начаться заселение персонала в общежития, а в последнюю неделю мая в больницу уже должны поступить первые больные.
— Если опыт такого быстрого строительства будет успешным, то его надо перенимать и дальше строить, — подчеркнул Радий Хабиров.