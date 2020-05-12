В Башкирии всех больных коронавирусом будут отправлять в новый инфекционный центр

— Сегодня ковидные больные раскиданы в 43 лечебных учреждениях. Это неправильно, — отметил Радий Хабиров. — Как только введем новую инфекционную больницу — по крайней мере, из ближайших к Уфе муниципалитетов будем собирать сюда. Здесь лучше условия, лечение, техническое оснащение, методика. Да, спасибо нашим врачам — они практически по всей республике научились выполнять довольно жесткие санитарно-эпидемиологические правила, но лучше будет всех мобилизовать сюда. Тогда это позволит нам купировать дальнейшее распространение коронавируса.