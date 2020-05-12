В Башкирии в Белебеевской ЦРБ скончался второй подряд пациент от коронавируса

Сегодня, 12 мая, стало известно, что в Башкирии скончался еще один пациент с диагностированным заражением коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения республики Максим Забелин.

По его словам, умерла 67-летняя женщина, имевшая сопутствующую патологию бронхо-легочной системы в виде бронхиальной астмы и хронической обструктивной болезни легких.

Как стало известно Медиакорсети, женщина проходила лечение в Белебеевской ЦРБ. По официальным данным, она стала 16-й жертвой, погибшей после заражения коронавирусной инфекции в Башкирии.

Отметим, что в последнее время Белебеевская ЦРБ стала слишком часто звучать в новостной повестке.

Так, предыдущий, 15-й пациент, умерший 8 мая, в Башкирии после заражения коронавирусом, также лечился в Белебеевской ЦРБ. На момент смерти ему было 59 лет. Посмертная экспертиза показала, что мужчина скончался от COVID-19.