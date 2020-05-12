В Башкирии смягчение самоизоляции пока не коснулось посещения кладбищ

Сегодня, 12 мая, на официальном интернет-портале правовой информации опубликован указ главы Башкирии от 12 мая 2020 года №УГ-170, в котором подробно отражены изменения. касающиеся смягчения режима самоизоляции в республике.

В нем многие жители республики нашли ответ на свой вопросы о том, что с сегодняшнего дня можно, а что по-прежнему всё еще нельзя. Во вторую категорию объектов, посещение которых запрещено, попали также кладбища. Исключение сделано только для ситуаций, когда речь идет о проведении погребения.

Данная тема, судя по отзывам в соцсетях, очень беспокоит многих жителей республики, поскольку в мае традиционно люди обычно стремились побывать на кладбище и навести порядок на могилах близких.