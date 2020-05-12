В Башкирии планируют поставить на учет все военные памятники
В 2020 году планируют обследовать все воинские памятники и места захоронений и поставить их на кадастровый учет.
В Башкирии намерены обследовать в 2020 году воинские памятники и места захоронений. Совместно с Управлением Росреестра по Башкирии Управление по охране объектов культурного наследия поставят на кадастровый учет памятники, которые являются объектами недвижимости.
Отмечается, что в настоящий момент на территории Башкирии находятся девять мест захоронение офицеров и солдат, которые умерли в госпиталях в период ВОВ, 4 памятника монументально-художественных сооружений, которые являются памятниками культурного наследия, а также Бюст дважды Героя СССР Мусы Гареева, который также является объектом культурного наследия федерального значения и поставлен на госохрану.
Ранее в период с 2011 по 2014 годы был поставлен на учат и зарегистрирован памятник «Думы солдата» с мемориалом «Вечный огонь» в Октябрьском и бюст Мусы Гареева в Уфе. В 2020 году эту работу продолжат и внесут подобные объекты в Единый государственный реестр недвижимости.