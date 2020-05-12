В Башкирии откроют скверы и парки, но с ограничениями

В Башкирии было принято решение открыть набережные, скверы и парки. Теперь там можно свободно гулять, соблюдая социальную дистанцию. По словам Радия Хабирова, подобные общественные места не стоит оставлять без контроля и внимания.

— Мы действительно открываем эти общественные места, но на определенные промежутки времени, которые установят главы муниципалитетов. Не надо парки оставлять открытые на вечера, иначе там будет кто-то обязательно кучковаться бесконтрольно и будет происходить заражение, — сказал Радий Хабиров.