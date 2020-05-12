В Башкирии не будут полностью отменять режим самоизоляции
12 мая, 10:26ОбществоАндрей КоролевФото: Медиахолдинг 1Mi
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Об этом сообщил глава региона на оперативном совещании правительства республики.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
Радий Хабиров отметил, что решение о том, в какой степени будет продолжен в Башкирии режим самоизоляции, было принято властями региона с учетом ключевых критериев — местной динамикой развития заболеваемости коронавирусной инфекцией, охватом тестирования и готовностью системы здравоохранения.
— Режим повышенной готовности оставляем — для государственных и муниципальных органов, учреждений и предприятий. Также мы не отменяем полностью режим самоизоляции. У нас довольно большое количество норм и правил, которые касаются самоизоляции, остаются, а где-то мы даже немного подкручиваем, чтобы его сохранить, — подчеркнул Радий Хабиров.
Соответствующий указ будет опубликован в 14 часов сегодня. Медиакорсеть продолжает следить за развитием событий.
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