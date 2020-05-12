В Башкирии не будут полностью отменять режим самоизоляции

Радий Хабиров отметил, что решение о том, в какой степени будет продолжен в Башкирии режим самоизоляции, было принято властями региона с учетом ключевых критериев — местной динамикой развития заболеваемости коронавирусной инфекцией, охватом тестирования и готовностью системы здравоохранения.

— Режим повышенной готовности оставляем — для государственных и муниципальных органов, учреждений и предприятий. Также мы не отменяем полностью режим самоизоляции. У нас довольно большое количество норм и правил, которые касаются самоизоляции, остаются, а где-то мы даже немного подкручиваем, чтобы его сохранить, — подчеркнул Радий Хабиров.