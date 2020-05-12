В Башкирии намерены ужесточить наказание за нарушение масочного режима

Депутат Римма Утяшева предложила разработать и принять законопроект, который бы ужесточил административную ответственность за нарушение масочного режима. По ее словам, если такие усилия не принять, то все усилия властей могут «пойти на свалку».

«Человек выходит на улицу, это не трудно — надеть маску и перчатки. Это — сохранить себе здоровье, жизнь людей. Тем более мы сегодня выпускаем людей на выход»,— сказала представитель «Единой России».

Руководитель республики Радий Хабиров согласился с Утяшевой и сказал, что спокойно гулять в пандемию коронавируса разрешать людям нельзя, и нужно попросить всех носить маски. Планируется, что законопроект рассмотрят и подпишут уже сегодня.