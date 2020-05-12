В Башкирии из 1300 прибывших вахтовиков 10 человек оказались заражены коронавирусом

В Башкирию за минувшую неделю вернулись 1350 вахтовиков. Из них 10 человек заражены коронавирусом. Еще ожидается прибытие 243 человек в ближайшие два дня, сообщили на оперативном совещании в правительстве республики. Всего за пределами республики осталось еще чуть более 200 вахтовиков.

— Сегодня связывались с компанией заказчиков, пока по нашим жителям, которые имеют положительный результат, решения от Роспотребнадзора нет. Мы еще раз сказали о нашей готовности их принять, — заявил замруководителя администрации главы РБ Ринат Баширов.

Радий Хабиров после этого заявления уточнил, что нужно требовать возвращения жителей Башкирии в родную республику, несмотря на то, заражены они или нет.