«Туалет в тазик, еда под подушкой»: волонтеры Уфы спасли дедушку из своей квартиры

Волонтеры некоммерческой организации «Старость в радость» помогли дедушке-инвалиду, который погряз в собственном мусоре. Добровольцы убирались в его квартире несколько часов, но мусор все никак не заканчивался.

По словам волонтера, 59-летний Александр потерял зрение в молодости, после полученной травмы. Сейчас он живет один – его жена ушла, а сын и вовсе брезгует заходить в квартиру отца. Теперь беспомощный Александр с дивана практически не встает, а в его доме процветает антисанитария.

— Туалет в тазик, еда под подушкой. Миллион банок и крышек. А также тараканов и других живностей. У дяди Саши множество сопутствующих заболеваний. В комнате полная антисанитария. Проводка оголена, а так как он сам бывший электрик, мастерит в слепую себе нагреватели и розетки. Полноценную уборку делать смысла нет. Убрали все с пола, перебрали еду (много просроченного), — рассказывает волонтер Елена.