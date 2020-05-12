Стало известно, когда в Башкирии каждому ребенку начнут выплачивать по 10 тысяч

Накануне в своем обращении к жителям России Владимир Путин озвучил меры поддержки семьям. Среди них существенным нововведением стала единоразовая выплата семьям в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка возрастом от 3 до 15 лет. В Башкирии деньги начнут выдавать с 1 июня, сказал глава республики Радий Хабиров.

— Это огромные деньги. Мы посчитали с Минфином, более 6 миллиардов рублей приходит в нашу республику на наших детей. Наша задача теперь грамотно их отработать, чтобы люди могли без лишней беготни получить эти выплаты, — сказал Радий Хабиров.