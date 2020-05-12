СМИ: власти США обвинили Китай в попытке воровства вакцины от коронавируса
12 мая, 15:37ОбществоФото: pixabay.com
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Одно из американских изданий сообщило о том, что министерство внутренней безопасности и ФБР США обвиняют Китай в попытке кражи информации о разработках вакцины от COVID-19.
Официальное заявление по этому поводу должно быть опубликовано в ближайшие дни, информирует infox.ru.
Отмечается, что к попыткам кражи интеллектуальной собственности организаций, работающих над созданием вакцины, причастны сотрудничающие с Пекином хакеры. Кроме этого, попытке взлома подвергались данные о методах лечения и тестировании на коронавирус.
Отмечается, что США будет разрабатывать вакцину в максимально сокращенные сроки. Речь идет о восьми месяцах, а не о 12-18, как заявлялось ранее. Уже к январю 2021 года будет создано около 300 миллионов доз вакцины.
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