СМИ: власти США обвинили Китай в попытке воровства вакцины от коронавируса

Официальное заявление по этому поводу должно быть опубликовано в ближайшие дни, информирует infox.ru.

Отмечается, что к попыткам кражи интеллектуальной собственности организаций, работающих над созданием вакцины, причастны сотрудничающие с Пекином хакеры. Кроме этого, попытке взлома подвергались данные о методах лечения и тестировании на коронавирус.