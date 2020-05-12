Счетная палата: россиянам надо готовиться к тому, что кризис затянется минимум на год
По мнению экспертов Счетной палаты кризис будет продолжаться не менее года. Поэтому нужно говорить по поэтапном и осторожном распределении помощи.
В СП призвали не апеллировать к опыту других стран, так как в каждом государстве свой сценарий преодоления кризиса. Его готовят исходя из конкретных условий и шаблонов здесь быть не может. Более того бездумное копирование чужих действий может оказаться шагом в никуда. Это касается и призывов раздать всем деньги, как в США. Следует помнить и о том, что кроме пандемии в мире еще и экономический кризис, вызванный снижением цен на нефть. В сложившейся ситуации помочь всем и сразу явно не получится.
Согласно прогнозам, даже если коронавирус в России удастся победить до конца 2 квартала, то бизнесу потребуется минимум полгода, чтобы наверстать упущенное, даже с учетом помощи государства.
Оптимальной стратегией сейчас будет осторожное поэтапное «прощупывание» наибольших уязвимостей, с целью оказания эффективной точечной помощи, пишет news-ru.