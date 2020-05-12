Счетная палата: россиянам надо готовиться к тому, что кризис затянется минимум на год

В СП призвали не апеллировать к опыту других стран, так как в каждом государстве свой сценарий преодоления кризиса. Его готовят исходя из конкретных условий и шаблонов здесь быть не может. Более того бездумное копирование чужих действий может оказаться шагом в никуда. Это касается и призывов раздать всем деньги, как в США. Следует помнить и о том, что кроме пандемии в мире еще и экономический кризис, вызванный снижением цен на нефть. В сложившейся ситуации помочь всем и сразу явно не получится.