Одноклассники выяснили, с какими эмодзи упоминают спортсменов
Социальная сеть Одноклассники провела исследование и выяснила, какие эмодзи используют, когда пишут о популярных спортсменах.
Для этого ОК проанализировали посты и комментарии пользователей за последний год.
Одноклассники — соцсеть, куда люди приходят обмениваться эмоциями и обсуждать актуальные события. Пользователи нередко используют в своих публикациях и комментариях эмодзи, когда комментируют спорт.
Так, самыми популярными эмодзи, которые используются при упоминании спортсменов, стали подмигивание (😉), грусть (😕) и победный смайл с высунутым языком ( 😜 ), а тематические смайлы в топе были замечены у тенниса (🎾) и баскетбола (🏀).
Самые часто упоминаемые эмодзи по различным видам спорта распределились следующим образом:
- баскетбол: 😕, 🏀, 🙊
- биатлон: 😉, 😘, 🙏🏻
- боевые искусства: 💋, 😁, 😜
- плавание: 🌸, ☹️, ✅
- прыжки с шестом: 😕, 🙏🏻, 🔹
- теннис: 😕, ✅, 🎾
- фигурное катание:😕,🔥, 💢
- футбол: 😜, 😊, 😕
- хоккей: ⬅️, 😜, ❤️
В тройку лидеров по количеству упоминаний с эмодзи вошли теннисистка Мария Шарапова, российская пловчиха, трёхкратный призёр Олимпийских игр Юлия Ефимова и нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России Артём Дзюба.
Чаще всего пользователи ОК, когда пишут про Марию Шарапову, используют эмодзи досады, теннисного мяча и полицейской машины: 😕,🎾, 🚓. С Юлией Ефимовой ассоциируются цветок, грусть и значок «сделано!»: 🌸, ☹️, ✅. Имя капитана сборной России Артёма Дзюбы соседствует с улыбающимся смайлом, кубком и молитвенно сложенными руками: 😊, 🏆, 🙏🏻.
ТОП-10 спортсменов по упоминаниям с использованием эмодзи:
- Мария Шарапова, теннис (😕,🎾, 🚓)
- Юлия Ефимова, пловчиха (🌸, ☹️, ✅)
- Артем Дзюба, футболист (😊, 🏆, 🙏🏻)
- Хабиб Нурмагомедов, боец UFC(💋, 😜, 😒)
- Федор Емельяненко, боец смешанных боевых искусств (😁, 😜, 😎)
- Владимир Тарасенко, хоккеист (⬅️, 😮, 😕)
- Евгений Плющенко, фигурист (🔥, 😜, 😂)
- Елена Исинбаева, прыгунья с шестом (😕, 🙏🏻, 🔹)
- Антон Шипулин, биатлонист (😉, 😘, 🙏🏻)
- Алексей Швед, баскетболист (😕, 🏀, 🙊)
Топ из спортсменов по каждому виду спорта:
Фигурное катание
- Евгений Плющенко (🔥, 😜, 😂),
- Евгения Медведева (💢, ✨, 👨),
- Алина Загитова ( 😕, 👨, 😳)
Футбол
- Андрей Аршавин (😕, 😉, 👨),
- Игорь Акинфеев (😜, 👨, 😛),
- Артём Дзюба (😊, 🏆, 🙏🏻)
Хоккей
- Владимир Тарасенко (⬅️, 😮, 😕),
- Александр Овечкин (❤️, 😕, 🤩),
- Павел Дацюк (😜, 😊, 🙏🏻)
Теннис
- Мария Шарапова (😕, 🎾, 🚓),
- Светлана Кузнецова (😕, 👨, 🌹),
- Марат Сафин (✅, 🍒, 😕)
В социальной сети Одноклассники много любителей спорта, для которых регулярно показываются соревнования, собирающие миллионы просмотров в соцсети. В связи с этим ОК часто проводит исследования, связанные со спортом. К примеру, ранее ОК узнала, какие спортивные клубы были самыми обсуждаемыми в 2019 году, а также составили портрет пользователей с самым большим числом друзей.