Новое месторождение «Газпрома» назвали в честь юбилея Победы в ВОВ
12 мая, 16:22ОбществоФото: wikimedia.org
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«Газпром» назвал новое месторождение на Ямале «75 лет Победы».
Напомним, в прошлом году специалисты «Газпрома» пробурили первую разведочную скважину на шельфе полуострова Ямал в Карском море. Бурение оказалось успешным. В ходе испытания был получен приток газа дебитом 746 тыс. кубометров в сутки, пишет oilcapital.ru. Информация также опубликована в системе СПАРК-Интерфакс.
По оценкам специалистов, запас газа на новом месторождении, названном «75 лет Победы», превышает 200 млрд кубических метров.
Отмечается, что в минувшем году разведчики «Газпрома» открыли на данном шельфе еще два месторождения.
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