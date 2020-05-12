Новое месторождение «Газпрома» назвали в честь юбилея Победы в ВОВ

Напомним, в прошлом году специалисты «Газпрома» пробурили первую разведочную скважину на шельфе полуострова Ямал в Карском море. Бурение оказалось успешным. В ходе испытания был получен приток газа дебитом 746 тыс. кубометров в сутки, пишет oilcapital.ru. Информация также опубликована в системе СПАРК-Интерфакс.