На Сахалин можно будет въехать только по спецпропуску

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Администрация Сахалинской области ввела специальные цифровые пропуска для въезда в регион.
Без пропуска в регион смогут въезжать только граждане, имеющие сахалинскую регистрацию. Для получения цифрового пропуска перед приездом в область необходимо будет заполнить специальную анкету. В ней необходимо указать данные компании, пригласившей работника.
За неисполнение данного требования юридическим лицам грозит штраф в размере до 300 000 рублей. Максимальный штраф для физлиц — 30 000 рублей, пишет rns.online.
Отмечается, что на официальном сайте правительства региона создана специальная страница «Цифровой пропуск». Оформление документов будет происходить непосредственно в аэропорту Южно-Сахалинска.
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