Минздрав РБ рассказал подробности о 16-м пациенте, умершем от коронавируса в Башкирии

Напомним, на утро 12 мая в республике подтверждено 1647 новых случаев заболевания коронавирусом (+80 за сутки), из них госпитализировано на стационарное лечение 468 человек? из них 11 человек находятся на ИВЛ. В тяжелом состоянии — 46 человек, которым требуется кислородная поддержка. На амбулаторном лечении — 697 человек. Выздоровело от коронавируса в Башкирии 466 человек (+30 за сутки).