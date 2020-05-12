Курултай Башкирии поддержит бизнесменов, которые приняли на работу декретниц

В башкирском Курултае в первом чтении принят законопроект, которые направлен одновременно на защиту женщин, находящихся в декрете и решивших выйти на работу, а также на поддержку малого и среднего бизнеса.

Председатель Курултая Константин Толкачев сообщил, что зачастую женщин с детьми сложно устроиться на работу, а закон поможет защитить трудовые права женщин с детьми. Он считает, что норма положительно скажется на демографической ситуации, так как позволит зарабатывать и отцу, и матери.

В настоящий момент, по словам спикера, такие преференции предусмотрены законодательством для предпринимателей, которые принимают инвалидов, беженцев, пенсионеров, бомжей и выпускников детских домов.