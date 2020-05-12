Компании Подмосковья обязали проводить тесты на коронавирус сотрудникам
12 мая, 14:16ОбществоФото: pexels.com
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Оперативный штаб по контролю распространения коронавируса в Подмосковье сообщил, что все компании, где число сотрудников превышает 100 человек, будут обязаны проводить тесты на COVID-19.
Как сообщает газета «Известия», соответствующее распоряжение было подписано губернатором Московской области Андреем Воробьевым.
В частности, тестирования должны проводиться раз в две недели. Тесты на коронавирус будут проходить 10% от общего числа сотрудников. Постановление утверждает наличие стюардов с цветной маркировкой головных уборов, а также формы.
Ранее президент Путин сообщил об окончании нерабочих дней в стране начиная с 12 мая. Воробьев, в свою очередь, объявил о продлении ограничений из-за коронавируса до 18 мая.
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