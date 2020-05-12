Известна дата открытия инфекционного госпиталя под Уфой

Временный клинико-диагностического инфекционный центр в Уфимском районе должен быть завершен к 25 мая, передали в пресс-службы главы Башкирии. Решение озвучено после визита руководителя региона Радия Хабирова.

Глава назвал строительство госпиталя интересным опытом и отметил, что медучреждение ему внешне очень нравится. Планируется, что практика такого строительства перейдет на ФАПы и сельские учреждения. Центр представляет собой одноэтажный комплекс из модульных конструкий, общая площадь который превышает 16 тысяч квадратных метров. Внутри комплекса будет 100 отдельных боксов-палат, в том чиле 18 реанимаций и 82 бокса круглосуточного пребывания.