Главврач петербургской больницы Святого Георгия прокомментировал пожар

По словам главврача, больница начнет принимать пациентов в штатном режиме через несколько часов, пишет RT.

Напомним, в результате пожара в петербургской больнице погибли пять человек. Правоохранители начали проверку по признакам преступления по статье о причинении смерти по неосторожности.