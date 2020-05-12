Фото: pxhere.com
Главврач петербургской больницы Святого Георгия прокомментировал пожар
12 мая, 15:38Общество
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Главный врач больницы Святого Георгия в Петербурге Валерий Стрижелецкий заявил, что после ликвидации огня учреждение возобновит работу к вечеру.
По словам главврача, больница начнет принимать пациентов в штатном режиме через несколько часов, пишет RT.
Напомним, в результате пожара в петербургской больнице погибли пять человек. Правоохранители начали проверку по признакам преступления по статье о причинении смерти по неосторожности.
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